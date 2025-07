VW und Partner beenden Produktion in China-Werk Nanjing

LangerMannausMUC schrieb gestern 15:18

📈 Kürzliche Performance

Am 10. Juli 2025 lag der Kurs bei rund 94,10 €, ein Tagesplus von ca. +0,98 % gegenüber dem Vortag .



In der vergangenen Woche verzeichnete die Aktie ein gesamtes Plus von etwa +2,10 % .



Über die letzten vier Wochen lag die Performance bei +1,02 %, womit VW Vz leicht besser abschnitt als der STOXX600-Index .



🌟 Technische Indikatoren & Anlegerstimmung

Am 9. Juli 2025 überschritt die Aktie die 200‑Tage‑Gleitlinie nach oben – ein klassisches Zeichen für eine mögliche Trendumkehr in Richtung Aufwärtstrend .



Die fundamentale Bewertung gilt als leicht unterbewertet, während die Analysten seit dem 20. Juni 2025 positiv gestimmt sind .



🏛 Fundamentale Kennzahlen & Dividende

Die Dividendenrendite liegt derzeit bei ca. 6,8–6,9 %, basierend auf einer Dividende von rund 6,36 €/Aktie bei einem Kurs von etwa 92‑93 € .



Mit einem KGV im Bereich von 4–4,3 gilt die Aktie als sehr günstig bewertet im Vergleich zum Markt .