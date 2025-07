Dreistelliger Preis im Visier

Obwohl es sich für ausländische Kupferproduzenten in Zukunft wohl kaum mehr lohnen wird, in die USA zu exportieren, legt die Aurubis-Aktie ungewöhnlich stark zu. Dies liegt unter anderem daran, dass der größte europäische Kupferproduzent weniger als ein Prozent in die USA exportiert, vielmehr liegt der wahre Grund bei der heimischen Produktion in den Vereinigten Staaten, die stetig ausgebaut wird und von den höheren Kupferpreisen profitieren dürfte. Aurubis fährt in diesem Jahr in den USA die Kupferproduktion in einem neuen Recyclingwerk in Augusta im US-Bundesstaat Georgia hoch. Aus Recyclingmaterialien wie Leiterplatten und Kupferkabeln wird Aurubis dort künftig Kupfer und andere Metalle gewinnen.

100 Euro im Blick