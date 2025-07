Aktien Europa Zollstreit lässt Anleger wieder vorsichtig werden Die Aktienmärkte in Europa haben am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Damit endete die moderate Aufwärtsbewegung der Vortage. Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um knapp ein Prozent auf 5.385,01 Punkte. Außerhalb des Euroraums verlor der Schweizer …