Goldinvest.de Silber - Futures über 38 USD pro Unze, Investments auf Rekordniveau Der Silberpreis ist aktuell auf dem besten Weg auch am Spotmarkt, die Marke von 38 USD pro Unze zu überwinden. Kein Wunder eigentlich, dass das Edel- und Industriemetall auf dem höchsten Niveau seit 13 Jahren verweilt, schossen die Investitionen in Silber doch im ersten Halbjahr angesichts geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit rasant in die Höhe, wie das Silver Institute berichtet.