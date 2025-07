Koordinator:innen dringend gesucht

Berlin (ots) - Klinische Studien sind ein Motor für medizinischen Fortschritt -

hier entscheidet sich, ob aus einer Idee zur Behandlung einer Krankheit ein

zugelassenes Arzneimittel wird, das wirksam und sicher ist. Die Komplexität

solcher Medikamentenstudien hat über die Jahre stark zugenommen. Entscheidend

für den Erfolg einer Studie sind deshalb die Studienkoordinator:innen oder Study

Nurses. Doch es herrscht Mangel an Fachkräften - und das könnte den

medizinischen Fortschritt einbremsen. Ein Interview mit Gesa Voß,

Studienkoordinatorin für Klinische Studien am Universitätsklinikum

Schleswig-Holstein (UKSH) - zu finden auf Pharma-Fakten.de: https://pharma-fakte

n.de/news/klinische-studien-koordinatorinnen-dringend-gesucht/ .



Weitere News, Interviews und Grafiken rund um Arzneimittel-Forschung:

https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/pharmaforschung/





Mehr klinische Studien - mehr Zukunft



Kranke Menschen von heute mit der Medizin von morgen behandeln: Das ist das

Versprechen von klinischen Studien. Denn sie machen Behandlungen mit

Innovationen möglich, die oft erst Jahre später eine Zulassung erhalten. In

Deutschland könnten viel mehr Studien durchgeführt werden; das forschende

Pharmaunternehmen AstraZeneca etwa würde die Zahl der Studienaktivitäten im Land

gerne verdoppeln. Doch dafür fehlt momentan die Infrastruktur. Eine Umfrage

zeigt: Am Willen der Ärzt:innen liegt es nicht.



https://pharma-fakten.de/grafiken/mehr-klinische-studien-mehr-zukunft/



Klinische Studien: Forschung an den Arzneimitteln von morgen



Über 5.300 klinische Studien sind weltweit im Jahr 2024 neu gestartet worden -

jeweils rund ein Drittel davon in den USA und China. Schwerpunkte der Forschung

sind Onkologie, Immunologie, Neurologie und Herzkreislauf-Erkrankungen. Fast die

Hälfte der neu gestarteten Studien adressieren seltene Erkrankungen.



https://ots.de/YeIMbb



Neue Arzneimittel: Pharma mit Rekordinvestitionen



Mehr als 190 Milliarden US-Dollar haben die 15 größten Pharmaunternehmen im

vergangenen Jahr in die Forschung und Entwicklung (F&E) neuer Arzneimittel und

Impfstoffe investiert. Es ist ein Rekordwert. Auch der Anteil der F&E-Ausgaben

am Umsatz der Firmen ist gestiegen.



https://pharma-fakten.de/grafiken/neue-arzneimittel-pharma-mit-rekordinvestition

en/



PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in Deutschland



Die Online-Plattform Pharma-Fakten.de (https://pharma-fakten.de/) ist eine

Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 18 Unternehmen sowie ein Verband aus

der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Pharma-Fakten.de berichtet seit 2014

über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer

Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie

gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform

arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit

interessieren.



