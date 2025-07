58 Prozent der Deutschen halten Wirtschaftswende für unwahrscheinlich / Wichtigstes Thema: Bürokratieabbau

Berlin (ots) - 58 Prozent der Deutschen glauben nicht, dass die neue

Bundesregierung kurzfristig einen wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland

herbeiführen wird. Das geht aus einer repräsentativen Befragung des

Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Initiative Neue Soziale

Marktwirtschaft (INSM) hervor.



Nur knapp 35 Prozent sind der Meinung, dass die Wirtschaftswende gelingen wird,

während gut 7 Prozent unentschieden sind.





Besonders skeptisch zeigen sich jüngere Menschen. In der Altersgruppe der

18-29-Jährigen glauben fast 74 Prozent nicht an einen kurzfristigen

wirtschaftlichen Aufschwung.



Als wichtigstes Thema für die neue Bundesregierung sieht die übergroße Mehrheit

von ca. 75 Prozent den " Bürokratieabbau ", gefolgt von der Senkung der

Energiekosten (rund 63 Prozent) und der steuerlichen Entlastung von Unternehmen

(rund 30 Prozent).Beim Thema Bürokratieabbau fordert eine große Mehrheit die im

Koalitionsvertrag vereinbarte Abschaffung des

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes. 58 Prozent sind für die Abschaffung, 32

Prozent sind dagegen.



Die Pläne der Bundesregierung, das Bürgergeld durch ein Modell mit stärkeren

Sanktionen bei fehlender Mitwirkung zu ersetzen, werden von einer großen

Mehrheit befürwortet. Insgesamt halten mehr als 78 Prozent der Befragten diese

Pläne für richtig, während 19 Prozent sie für falsch halten.



Für INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben sind die Zahlen eindeutig: "Die

Aufbruchstimmung der ersten Tage droht wieder zu kippen. Die Regierung muss

jetzt schnell Fakten schaffen, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu

verbessern." Der von den Bürgern herbeigesehnte Bürokratieabbau müsse schnell

erfolgen, so Alsleben, "Das Lieferkettengesetz könnte man mit einem Gesetz, das

aus nur einem Satz besteht sofort abschaffen. Warum tut dir Regierung das nicht?

Sie hat es versprochen." Auch zu der versprochenen Abschaffung des Bürgergelds

höre man nichts, kritisiert Alsleben: "Die Bürger erwarten da jetzt Taten von

der Regierung Merz-Klingbeil."



Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat die Umfrage im Auftrag der Initiative

Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) durchgeführt und vom 02.07. Bis 04.07.2025

ca. 5.000 Deutsche ab 18 Jahren befragt.



