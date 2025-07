Nach Almonty und MP Materials: Jetzt drehen auch diese Seltene-Erden-Aktien auf!

Anlegerinnen und Anleger stürzen sich auf Seltene-Erden-Aktien

Die chinesischen Exportkontrollen haben in den vergangenen Wochen einen Run auf die Förderer von Seltenen Erden ausgelöst. Davon profitieren konnten vor allem Almonty Industries, welches das für die Munitionsherstellung bedeutende Wolfram fördert, und MP Materials, dessen Aktie am Donnerstag nach dieser Meldung um mehr als 50 Prozent in die Höhe geschossen ist.