Northern Superior unterzeichnet finale Vereinbarung für die Übernahme strategischer Konzessionsgebiete im Goldcamp Chibougamau

Toronto, Ontario, Kanada, 11. Juli 2025 / IRW-Press / Northern Superior Resources Inc. („Northern Superior“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: SUP) (OTCQX: NSUPF) (GR: D9M1) freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an ein verbindliches Term Sheet, über welches das Unternehmen am 16. Juni 2025 berichtete, eine Kaufvereinbarung mit der TomaGold Corporation für den Erwerb der Konzessionsgebiete Hazeur, Monster Lake East und Monster Lake West (die „Transaktion“) abgeschlossen wurde. Zusätzliche Informationen über die Transaktion und die entsprechenden Konzessionsgebiete sind in der ursprünglichen Pressemeldung nachzulesen.

Das Unternehmen erwartet, dass die Transaktion bereits nächste Woche abgeschlossen wird.

Über Northern Superior Resources Inc.

Northern Superior ist ein Goldexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf das Camp Chibougamau in der kanadischen Provinz Québec gerichtet ist. Das Unternehmen hat mit einem Gesamtgrundbesitz von derzeit über 62.000 Hektar das größte Konzessionspaket in der Region aufgebaut. Zu den wichtigsten Konzessionsgebieten gehören Philibert, Lac Surprise, Chevrier und Croteau. Northern Superior besitzt außerdem 56 % der Anteile an ONGold Resources Ltd. (TSXV: ONAU) (OTCQX: ONGRF), das vielversprechende Explorationsprojekte im Norden Ontarios und in Manitoba weiterentwickelt, einschließlich des Projekts TPK in Distriktgröße und des Projekts Monument Bay. Agnico Eagle Mines Limited ist zu 15 % an ONGold Resources Ltd. beteiligt.

Das Projekt Philibert liegt 9 km von IAMGOLD Corporations Goldprojekt Nelligan[1] entfernt. Philibert beherbergt eine erste NI 43-101-konforme Ressource im Umfang von 48,5 Mio. Tonnen mit 1,10 g/t Au in der Kategorie „vermutet“, was 1.708.800 Unzen Au entspricht, sowie von 7,9 Mio. Tonnen mit 1,10 g/t Au in der Kategorie „angedeutet“, was 278.900 Unzen Au entspricht.[2] Northern Superior hält eine Mehrheitsbeteiligung von 75 % am Projekt Philibert, während sich die restlichen 25 % im Besitz von SOQUEM befinden. Northern Superior verfügt über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile an dem Projekt. Chevrier beherbergt eine Mineralressource im Umfang von 15,7 Mio. Tonnen mit 1,29 g/t Au in der Kategorie „vermutet“, was 652.000 Unzen Au (unter Tage und im Tagebau) entspricht, sowie von 6,4 Mio. Tonnen mit 1,26 g/t Au in der Kategorie „angedeutet“, was 260.000 Unzen Au entspricht.[3] Bei Croteau wurde eine vermutete Mineralressource im Umfang von 11,6 Mio. Tonnen mit 1,7 g/t Au abgegrenzt, was 640.000 Unzen Au entspricht.[4] Lac Surprise beherbergt die Entdeckung Falcon Zone, von der angenommen wird, dass sie die westliche Streicherweiterung des Goldprojekts Nelligan von IAMGOLD Corporation darstellt.