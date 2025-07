Manipulation, Militär, Delisting? Shortseller zerlegen Pony AI

Grizzly Research hat am Donnerstag schwere Vorwürfe gegen das Robotaxi-Unternehmen Pony AI erhoben. In einem ausführlichen Shortseller-Report spricht Grizzly von einem Unternehmen, das "sehr wenig zu bieten hat" und bezeichnete Pony AI als "Schall und Rauch". Besonders brisant: Es gebe Hinweise darauf, dass das Management Daten für den Fahralgorithmus manipuliert und dies intern vertuscht habe.

Grizzly hatte eigene Tests mit dem Robotaxi-Dienst in China durchgeführt. Das Fazit fiel verheerend aus: Pony AI biete im Vergleich zu Konkurrenten wie Baidu Apollo oder WeRide "die wenigsten Abholpunkte, die längsten Wartezeiten und insgesamt die schlechteste Kundenerfahrung". Auch regulatorisch steht das Unternehmen unter Druck. Nach einem Unfall wurde Pony in Kalifornien bereits eine Testlizenz entzogen. In China soll im Mai ein ähnlicher Vorfall zur zeitweisen Einstellung des Betriebs in einem Bezirk geführt haben.