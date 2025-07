Börsen Update Europa - 11.07. - ATX stark +2,90 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.929,38 PKT und fällt um -1,01 %.

Top-Werte: Elmos Semiconductor +0,42 %, Draegerwerk -0,07 %, PNE -0,20 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,94 %, Nagarro -2,63 %, United Internet -2,38 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:52) bei 5.385,84 PKT und fällt um -0,97 %.

Top-Werte: SAFRAN +0,52 %, AXA +0,39 %, TotalEnergies +0,31 %

Flop-Werte: BNP Paribas (A) -2,83 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,70 %, Stellantis -2,67 %

Der ATX steht bei 4.469,11 PKT und gewinnt bisher +2,90 %.

Top-Werte: DO & CO +0,56 %, OMV +0,45 %, Verbund Akt.(A) +0,27 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -4,03 %, Lenzing -1,93 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,70 %

Der SMI bewegt sich bei 12.006,99 PKT und fällt um -0,96 %.

Top-Werte: Swiss Life Holding +0,40 %, Zurich Insurance Group -0,25 %, Novartis -0,29 %

Flop-Werte: Sika -2,46 %, CIE Financiere Richemont -1,85 %, Roche Holding -1,14 %

Der CAC 40 steht bei 7.837,90 PKT und verliert bisher -0,99 %.

Top-Werte: Thales +2,30 %, ENGIE +1,04 %, SAFRAN +0,52 %

Flop-Werte: Kering -3,93 %, Teleperformance -2,98 %, Capgemini -2,86 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.557,36 PKT und verliert bisher -1,01 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +0,24 %, Skanska (B) -0,25 %, Telia Company -0,42 %

Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -2,13 %, Nordea Bank Abp -2,12 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,91 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.830,00 PKT und gewinnt bisher +2,11 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,70 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,41 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,11 %

Flop-Werte: Viohalco -3,73 %, Metlen Energy & Metals -1,03 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,86 %