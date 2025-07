Chemiekonzern Covestro senkt Prognose - Lage ohne Anzeichen einer Erholung

Kreuzspinne-2022 schrieb 07.07.25, 22:30

Problem ist daß bei den Energiepreisen ganze Märkte wegbrechen. Das ist ein weiterer Warnschuss für die Merz Regierung.

Der Strompreis muss auf 15 cents und Erdgas auf 5 Cent runter dazu Bürokratieabbau sonst gehen in Deutschland viele Lichter aus. Der Vorstand von BASF hat gesagt er investiere in Deutschland nur noch aus Patriotismus, wirtschaftlich mache es keinen Sinn.

Problem ist nicht das einzelne Unternehmen das weggeht. Es ist die Masse.

BASF mit seiner internationalen Ausrichtung und dem neuen Werkskomplex in China ist auf dem richtigen Weg.