AKTIE IM FOKUS BASF am Dax-Ende - Gewinnwarnung von Covestro belastet Eine gesenkte Prognose des Kunststoffkonzerns Covestro hat die Aktien von BASF am Freitag zusätzlich belastet. Am Nachmittag gaben sie als schwächster Wert im Dax 2,3 Prozent nach. Wegen neuer Zollsorgen war der Wert bereits zuvor nicht …