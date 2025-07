Hopfen und Malz verloren? Bier-Aktien im Check

Der Bierkonsum in Deutschland ist dramatisch zurück gegangen. Das bietet einen Anlass, um auf Brauereien zu schauen, die an der Börse gelistet sind.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

"Der Biermarkt schwächelt aktuell in einer Größenordnung, wie wir sie so seit der Wiedervereinigung nicht erlebt haben", sagt der Geschäftsführer Vertrieb bei Veltins, Rainer Emig gegenüber der dpa.

Im Trend liegt laut Branchenexperten alkohlfreies Bier. Aber auch der Konsum von alkohfreiem Bier könne den Abfall des Bierkonsums mit Umdrehungen nicht aufhalten.

In den ersten drei Monaten des Jahres haben die Absatzrückgänge nach Angaben des Deutschen Brauer-Bundes fast ausschließlich alkoholhaltige Biersorten betroffen, während fast alle alkoholfreien Sorten zulegen konnten.

Nico und Krischan im Gespräch

Ein ernüchterndes Thema: Den dramatischen Rückgang des Bierkonsums in Deutschland. Doch was heißt das genau für Anleger? Gibt es überhaupt Bier-Aktien? Was steckt hinter Heineken, Carlsberg oder Anheuser-Busch? Und lohnt sich ein Investment in Bier – auch wenn immer weniger trinken?

Das ist Thema in unserem Podcast "Börse, Baby!".

In unserem neuen Podcast erwarten euch spannende Themen rund um die Börse.

Dienstag ab 18 Uhr und Donnerstag ab 06 Uhr könnt ihr Meinungen, Analysen und Persönliches von uns kennenlernen. Überall, wo es Podcasts gibt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,50 € , was eine Steigerung von +4,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer