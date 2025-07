Diese Aktie schießt 330 Prozent hoch – und setzt noch einmal 180 Prozent drauf

Das Unternehmen, das sich auf pflanzenbasierte Lebensmittelzutaten spezialisiert hat, hatte am Montag überraschend und von kaum jemandem beachtet eine Fusion mit Palm Global angekündigt, einem Unternehmen mit Beteiligung an der 350 Milliarden US-Dollar schweren Gold-basierten Asset-Plattform Palm Promax Investments (PPI).

Was ist hier los? Die Aktie von Above Food Ingredients ist am Donnerstag förmlich explodiert und hat sich ohne irgendeine offiziell veröffentlichte Unternehmensnachricht um 330 Prozent verteuert. Und damit nicht genug: Am Freitag legt das Papier im New Yorker Handel noch einmal bis zu 184 Prozent zu. Damit kletterten die Titel von Above Food bis auf 4,40 US-Dollar, nachdem der Kurs am Mittwochabend noch bei 36 Cent lag.

Durch den Reverse Takeover wandern 30 Prozent dieser Vermögenswerte direkt in die Bilanz von Above Food. Zudem erhält der Konzern Zugang zu tokenisierbaren Staatsvermögen im Umfang von über 1,5 Billionen US-Dollar, wie es in der Mitteilung heißt.

Das Ziel: Above Food will sich neu erfinden und nicht nur als Agrar- und Food-Tech-Konzern sein, sondern ein künftiger Schwergewichtsspieler in der Tokenisierung realer Vermögenswerte und der Emission von Stablecoins. Unterstützt wird der Deal von Sheikh Mohammed Bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum aus Dubais Herrscherfamilie und dem ehemaligen BlackRock-Investmentchef Peter Knez.

Die Börse reagierte mit Verzögerung erst drei Tage später begeistert auf die Nachricht. Über 217 Millionen Aktien wechselten am Donnerstag den Besitzer, ein Vielfaches des üblichen Handelsvolumens (durchschnittlich rund 1,1 Millionen Stück pro Tag). Die Preisspanne reichte von 0,39 bis 1,87 US-Dollar, damit testete der Kurs fast wieder die oberen Regionen seines 52-Wochen-Bereichs zwischen 0,25 und 2,92 US-Dollar.

Trotzdem bleibt Skepsis angebracht: Die Aktie war noch vor zwei Tagen für 0,36 US-Dollar zu haben und notierte vor einem Jahr bei 12,50 US-Dollar. In der Vergangenheit hatte Above Food bereits explosive Kurssprünge, die kurz darauf verpufften. Auch diesmal könnte ein Teil der Rallye durch algorithmischen Handel, virale Posts und spekulative Käufe getrieben sein. Anzeichen für eine beginnende Meme-Dynamik sind in sozialen Medien bereits zu beobachten.

Doch anders als bei klassischen Hype-Aktien wie AMC oder Bed Bath & Beyond steht bei Above Food nun eine konkrete Story mit Milliardenpotenzial im Raum. Die kommenden Wochen dürften zeigen, ob sich die Bewertung auf diesem Niveau halten lässt oder ob Anleger nach dem Rausch das böse Erwachen erwartet. Bis dahin bleibt Above Food eine der spektakulärsten Aktien-Stories des Jahres.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion