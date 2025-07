Diese Aktie schießt 335 Prozent hoch – und setzt noch einmal 150 Prozent drauf

Was ist hier los? Die Aktie von Above Food Ingredients ist am Donnerstag förmlich explodiert und hat sich ohne irgendeine offiziell veröffentlichte Unternehmensnachricht um 335 Prozent verteuert. Und damit nicht genug: Am Freitag legt das Papier im New Yorker Handel noch einmal 152 Prozent zu. Damit steht Above Food nun bei rund 3,92 US-Dollar, nachdem der Kurs am Mittwochabend noch bei 36 Cent lag.

Einen erkennbaren Grund gibt es für die Entwicklung aktuell nicht. Aber das alles erinnert stark an frühere Meme-Manien à la GameStop & Co. Die Parallelen sind unübersehbar. GameStop, AMC, Bed Bath & Beyond oder Tupperware: Immer wieder geraten Aktien mit hoher Short-Quote, niedrigem Kurs und geringer Marktkapitalisierung ins Visier spekulativer Kleinanleger

Meist werden solche Runs auf eine Aktie über Reddit-Foren wie WallStreetBets oder TikTok-Trends organisiert. Typisch sind dabei extreme Kursausschläge, getrieben von FOMO, Optionstrading und Leerverkauf-Eindeckungen.

Above Food allerdings weist nach Daten von Seeking Alpha nur eine minimale Leerverkauf-Quote auf (0,25%), was darauf hindeutet, dass hinter der Kursdynamik kein klassischer Short Squeeze steckt. Eine Möglichkeit: Die Börsenplattformen laufen heiß, und in sozialen Netzwerken kursieren bereits die ersten "To the moon"-Memes zu den Titeln. Damit wäre die Rallye so etwas wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Der Kurs steigt, Leute springen auf den fahrenden Zug auf, die Aktie verteuert sich dadurch weiter und fällt noch mehr Investoren auf, etc.

Eine andere Möglichkeit: Jemand weiß tatsächlich etwas, das noch nicht allgemein bekannt ist. Diese Variante ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich. Das Unternehmen selbst ist dazu verpflichtet, alle möglicherweise kursbewegenden Nachrichten sofort zu veröffentlichen, sonst drohen empfindliche Strafen. Zudem ist es nicht die erste plötzliche Rallye bei Above Food. Schon Anfang Mai ging es explosionsartig nach oben, bevor die Titel wieder deutlich zurückfielen. Und noch eine Warnung: Noch vor gut einem Jahr kostete die Aktie 12,50 US-Dollar.

Solche Hype-Bewegungen enden oft abrupt. Historisch folgten auf steile Anstiege ebenso schnelle Abstürze, wie bei GameStop (-72% vom Hoch), AMC (-99%) oder Faraday Future (-85% binnen Wochen). Wer sich an der Rallye beteiligt, sollte wissen: Das Risiko ist enorm, aber die Geschichte wiederholt sich nie exakt gleich.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion