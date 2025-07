Neue Zolldrohungen schmälern starke Dax-Wochenbilanz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump haben die Rekordjagd im Dax am Freitag vorerst beendet. Trump erwägt pauschale Strafzölle von 15 oder 20 Prozent auf Importe aus der Europäischen Union. "Die Investoren stecken in einer Art Schockstarre fest, da das weitere unkonventionelle diplomatische Vorgehen der USA ein unschönes Gefühl in der Magengrube hinterlässt", kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow. Vor dem Wochenende steige die Nervosität besonders, da die Anleger am Montag nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden wollen.

Der Dax weitete seine Verluste im Handelsverlauf aus und stand am Nachmittag 0,93 Prozent im Minus bei 24.230,27 Punkten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex noch einen weiteren Höchststand bei 24.639 Zählern erreicht. Nach rund 24 Prozent Plus im laufenden Jahr fehlten dann jedoch die Anschlusskäufe. Auf Wochensicht hat der Dax trotzdem immer noch fast zwei Prozent zugelegt.