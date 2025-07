Italien ändert Boarding-Regeln

(Berichtigung: In der am 10. Juli gesendeten Meldung hieß es, auf Flügen in den gesamten Schengen-Raum, also auch nach Deutschland, benötige man keinen Ausweis mehr. Das ist nicht der Fall. Die Behörde hat ihre vorigen Angaben ergänzt. Der Text wurde durchgängig entsprechend geändert.)

ROM (dpa-AFX) - An italienischen Flughäfen genügt künftig bei Inlandsflügen und Reisen in die meisten Länder des Schengen-Raums die Bordkarte - der Ausweis muss am Gate nicht mehr vorgezeigt werden. Das neue Verfahren wurde von der italienischen Zivilluftfahrtbehörde (Enac) eingeführt und vom Innenministerium genehmigt. Für Flüge nach Deutschland gilt es allerdings nicht: Begründet wird dies von der Behörde damit, dass es sich dabei um Routen handele, die als "sensibel für irreguläre Migration" gelten.