Covestro schockt Anleger: Prognose für 2025 drastisch gesenkt!

Auch beim operativen Mittelzufluss muss Covestro zurückrudern: Der Free Operating Cash-flow dürfte 2025 deutlich schwächer ausfallen als erwartet – und könnte sogar ins Minus rutschen. Der Konzern prognostiziert nun eine Spanne von minus 400 bis plus 100 Millionen Euro. Bisher hatte Covestro 0 bis 300 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von 106 Millionen Euro gerechnet.

Auf Jahressicht liegen die Anteilsscheine von Covestro rund 10 Prozent im Plus. Die Aktie macht trotz der Kappung der Prognose keine großen Ausschläge.

BASF unter Druck

Die Nachricht setzte am Freitag auch andere Chemiewerte unter Druck: BASF zählte mit einem Minus von 2,3 Prozent am Nachmittag zu den schwächsten DAX-Werten. Zuvor hatten bereits neue Zollsorgen die Aktie belastet.

Die Chemieindustrie ist eng verflochten mit anderen Industrien, beispielweise mit der Automobilindustrie. Bei flauer Konjunktur macht sich dies hier besonders bemerkbar. Hinzu kommen noch die hohen und steigenden Energiekosten, die zusätzlich die Inflation treiben und den Konsum schwächen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode