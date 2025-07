ROUNDUP Hafenarbeiter sollen mehr Geld bekommen - keine Warnstreiks Beschäftigte deutscher Seehafenbetriebe sollen von August an 3,1 Prozent mehr Lohn in der Stunde verdienen. Verdi und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) einigten sich bereits in der ersten Verhandlungsrunde in Hamburg auf ein …