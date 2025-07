HUAWEI stellt Pura 80-Serie vor neue Maßstäbe in der mobilen Bildgebung DUBAI, VAE, 11. Juli 2025 /PRNewswire/ - Am 10. Juli kündigt HUAWEI stolz die weltweite Markteinführung seines Flaggschiff-Imaging-Smartphones an – der HUAWEI Pura 80-Serie. Mit seiner hochmodernen Bildtechnologie und seinen innovativen Funktionen …