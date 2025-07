Deutschland investiert sich zu Rekorden: Diese 3 DAX-Aktien freut's besonders!

DZ-Bank-Analyst Sören Hettler verweist auf Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur, die vor allem Versorger, Finanzwerte und Industrieunternehmen beflügeln. Auch die Suche vieler Investoren nach Alternativen zum US-Dollar spiele Europa in die Karten.

Und der DAX macht zu Beginn des zweiten Halbjahres dort weiter, wo er im ersten aufgehört hat. Besonders die Hoffnung auf eine baldige Einigung im transatlantischen Handelsstreit sowie die massive Ausweitung der Staatsausgaben in Deutschland treiben die Kurse an.

"Der DAX stiehlt dem S&P 500 derzeit die Schau!"

Trotz der Kursrallye bleiben Risiken nicht aus. Bewertungskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder die Risikoprämie gegenüber Staatsanleihen seien ambitioniert. Die Stimmung könne rasch kippen – etwa durch neue Zollüberraschungen aus Washington oder eine restriktive US-Geldpolitik. "Ein Rückschlagspotenzial bleibt, insbesondere bei einer Eintrübung des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte", warnt Hettler. Erst im Jahr 2026 rechnet er mit einer nachhaltigen Erholung – getragen von Steuersenkungen in den USA und fiskalischen Impulsen in Europa.

Die wirtschaftliche Ausgangslage in Deutschland bleibt zwar angespannt, doch die Zeichen stehen auf Aufbruch. Nach zwei Jahren mit leicht negativen Wachstumsraten deuten die jüngsten Entwicklungen laut Einschätzung mehrerer Ökonomen auf eine Trendwende hin. Ein Infrastrukturfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro, gestiegene Verteidigungsausgaben und die Lockerung der Schuldenbremse setzen laut Prognosen bis 2035 rund 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts frei.

Insbesondere die binnenwirtschaftliche Erneuerung Deutschlands weckt Hoffnungen. Ein robuster Arbeitsmarkt und hohe private Ersparnisse könnten zu mehr Konsum führen. Gleichzeitig konzentriert sich die Regierung auf angebotsseitige Reformen, Digitalisierung und Entlastungen für energieintensive Industrien. Damit will Berlin die strukturellen Schwächen ausgleichen, die sich unter anderem im Automobil- und Chemiesektor zeigen.

Paul Wild, Fondsmanager bei J O Hambro, bleibt vorsichtig: "Deutsche Autohersteller kämpfen mit schrumpfenden Gewinnen in China, während chinesische Konkurrenten mit günstigen Elektroautos vorrücken." Auch große Chemiekonzerne müssten sich gegen strukturelle Rückgänge stemmen. Dennoch sieht Wild Lichtblicke:

"SAP, Siemens oder Rheinmetall sind bestens aufgestellt, um von globalen Wachstumstrends zu profitieren."

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,3 für das kommende Jahr sei der DAX trotz seiner Kursgewinne attraktiv bewertet. Seit Ende 2022 hat er über 65 Prozent an Wert zugelegt. Der Rückenwind durch staatliche Ausgaben und die Neugier internationaler Investoren auf europäische Aktien könnten dem Index weiteres Potenzial eröffnen.

Besonders Finanzwerte und Versorger gelten dabei als Profiteure. "Die jüngste Politik in Berlin bringt den DAX zurück ins Zentrum globaler Aufmerksamkeit", so Wild.

"Viele Anleger wollen nicht länger ausschließlich auf die Wall Street setzen."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion