JPMORGAN stuft Santander auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander vor der Berichtssaison der spanischen Banken auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Kian Abouhossein passte seine Schätzungen am Freitag etwas an und berücksichtigte dabei auch die höher als erwartet ausgefallene Vorsorge für Schweizer-Franken-Hypothekenkredite in Polen. Er rechnet nun mit einem etwas geringeren Gewinn je Aktie in diesem Jahr./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2025 / 11:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2025 / 11:52 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 7,196EUR auf Tradegate (11. Juli 2025, 16:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,50

Kursziel alt: 7,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m