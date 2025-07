USA fordern Produktionssteigerung - Drohnen-Aktien im Höhenflug!

Laut dem Bericht dürfen Offiziere im Rang eines Obersts oder Hauptmanns künftig selbstständig Drohnen testen und beschaffen, sofern diese den geltenden Sicherheitsanforderungen entsprechen. Dies schließt sowohl kommerzielle Systeme als auch 3D-gedruckte Prototypen ein. Parallel dazu ordnet das Pentagon verpflichtende Drohnenkampfsimulationen in allen Teilstreitkräften an. Ein Schritt, der die Integration unbemannter Systeme in die taktische Ausbildung erheblich beschleunigen dürfte. Diese drei Aktien dürften von den neuen Plänen des US-Verteidigungsminister profitieren.

"Das Ministerium zieht seine bürokratischen Handschuhe aus", heißt es in einem Memo von Pete Hegseth, aus dem Fox News zitiert. Gemeint ist damit eine weitreichende Reform innerhalb des US-Verteidigungsministeriums, die Kommandeure erstmals in die Lage versetzt, Drohnensysteme eigenständig zu beschaffen und zu erproben ohne langwierige Genehmigungsprozesse aus Washington abwarten zu müssen.

1. AeroVironment – Pionier der taktischen Drohnentechnologie

AeroVironment Inc. mit Sitz in Arlington, Virginia, zählt zu den führenden US-Unternehmen im Bereich unbemannter Flugsysteme (Unmanned Aerial Systems, UAS). Ursprünglich aus der Vision des Luftfahrtpioniers Paul MacCready hervorgegangen, hat sich AeroVironment seit seiner Gründung 1971 von einem Anbieter experimenteller Leichtflugzeuge zu einem zentralen Zulieferer des US-Militärs entwickelt. Insbesondere bei taktischen Drohnen wie der "Raven", "Puma" oder der kamikazeähnlichen "Switchblade" genießt das Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung.

Die Produkte von AeroVironment zeichnen sich durch hohe Mobilität, Benutzerfreundlichkeit und präzise Aufklärungsmöglichkeiten aus. Qualitäten, die in modernen Konfliktszenarien zunehmend gefragt sind. Mit dem zunehmenden Fokus westlicher Streitkräfte auf Drohnentechnologie profitiert das Unternehmen nicht nur von steigenden Verteidigungsbudgets, sondern auch von internationaler Nachfrage. Zudem wird an Lösungen zur Integration von Künstlicher Intelligenz sowie an der Weiterentwicklung autonomer Fähigkeiten gearbeitet. Trotz gelegentlicher Schwankungen im Auftragseingang bleibt AeroVironment strategisch gut positioniert für weiteres Wachstum.

Zahlen unterstreichen die Stellung im Markt

AeroVironment hat Ende Juli starke Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres vorgelegt und dabei die Markterwartungen deutlich übertroffen. Der bereinigte Gewinn je verwässerter Aktie lag bei 1,61 US-Dollar (rund 1,49 Euro) – im Vergleich zu 0,43 US-Dollar (etwa 0,40 Euro) im Vorjahreszeitraum ein deutlicher Anstieg. Analysten, die im Vorfeld von FactSet befragt worden waren, hatten lediglich mit 1,38 US-Dollar (ca. 1,28 Euro) gerechnet.

Auch beim Umsatz konnte das Unternehmen überzeugen: In den drei Monaten bis zum 30. April erzielte AeroVironment einen Erlös von 275,1 Millionen US-Dollar (etwa 254 Millionen Euro), nach 197,0 Millionen US-Dollar (rund 182 Millionen Euro) im entsprechenden Vorjahresquartal. Die Analystenschätzungen lagen zuvor bei 241,5 Millionen US-Dollar (circa 223 Millionen Euro). Für das laufende Geschäftsjahr 2026 – inklusive der erwarteten Beiträge aus der Übernahme des Rüstungstechnologieunternehmens BlueHalo – rechnet AeroVironment mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 2,80 und 3,00 US-Dollar (rund 2,59 bis 2,77 Euro) bei einem Umsatz zwischen 1,9 und 2,0 Milliarden US-Dollar (etwa 1,76 bis 1,85 Milliarden Euro).

Mein Tipp: Die Aktie hat zuletzt korrigiert und nimmt wieder Fahrt auf. Für Anleger kein schlechter Zeitpunkt, um bei AeroVironment einzusteigen.

2. Kratos Defense & Security Solutions – Der unkonventionelle Rüstungspartner

Kratos Defense & Security Solutions mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, verfolgt einen klaren Innovationskurs: Als Anbieter fortschrittlicher Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien richtet sich Kratos gezielt an Nischenmärkte innerhalb des US-Militärs und der NATO-Partner. Besonders bekannt ist das Unternehmen für seine unbemannten Kampfflugzeuge (z. B. der "XQ-58A Valkyrie") sowie für seine Technologien in den Bereichen Satellitenkommunikation, Raketenabwehr und Cybersecurity.

Im Gegensatz zu traditionellen Rüstungskonzernen setzt Kratos stark auf kosteneffiziente Systeme, die schnell entwickelt und produziert werden können – ein Ansatz, der in Zeiten hybrider Bedrohungen und beschleunigter Beschaffungszyklen immer mehr Gehör findet. Die Rolle als flexibler Innovationspartner mit Fokus auf sogenannte "attritable" Drohnentechnologie verschafft Kratos eine zunehmende Bedeutung im Pentagon. Auch in der Raumfahrtkommunikation – etwa mit Bodenstationen und Antennennetzwerken – konnte sich Kratos mit seiner Softwareplattform „OpenSpace“ etablieren.

Das Unternehmen steht für ein agiles Geschäftsmodell, das sich immer wieder neu an den Sicherheitsbedarf der Zukunft anpasst. Die Chancen für weiteres Wachstum, insbesondere durch das XQ-58A-Programm und internationale Exportoptionen, werden von Analysten als erheblich eingeschätzt.

Gut ins neue Jahr gestartet

Kratos Defense & Security Solutions hat für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres solide Zahlen vorgelegt. Wie das US-Rüstungsunternehmen mitteilte, stieg der Umsatz im Zeitraum bis zum 30. März 2025 auf 302,6 Millionen US-Dollar (rund 279 Millionen Euro), nach 277,2 Millionen US-Dollar (etwa 256 Millionen Euro) im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Auch beim Ergebnis konnte Kratos zulegen: Der Nettogewinn belief sich auf 4,5 Millionen US-Dollar (circa 4,15 Millionen Euro) – deutlich mehr als die 1,3 Millionen US-Dollar (rund 1,2 Millionen Euro) im Vorjahr. Der unverwässerte Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 0,03 US-Dollar und damit über dem Vorjahreswert von 0,01 US-Dollar.

Mein Tipp: Auch Krotos wird von den neuen Plänen des US-Verteidigungsministers profitieren. Zuletzt haben die Amerikaner erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgezogen und sich fast 500 Millionen US-Dollar an frischem Kapital beschafft. Die Aktie bleibt weiterhin interessant. Anleger sollten aber zunächst eine Korrektur im Kurs abwarten.

3. Red Cat Holdings – Neue Dynamik im Drohnenmarkt

Red Cat Holdings Inc., mit Sitz in San Juan, Puerto Rico, ist ein wachstumsstarker Akteur in der Welt der kleinen, taktischen Drohnen mit klarer Ausrichtung auf Militär- und Sicherheitsanwendungen. Das Unternehmen verfolgt eine vertikal integrierte Strategie, bei der Entwicklung, Produktion und Softwarelösung unter einem Dach vereint sind. Mit der Tochtergesellschaft Teal Drones und dem Drohnensystem Teal 2 hat Red Cat eine Plattform geschaffen, die besonders für Nachtoperationen, Grenzüberwachung und urbane Einsatzszenarien konzipiert wurde.

Besondere Stärke liegt in der Softwareintegration: Red Cat setzt auf Echtzeit-Datenverarbeitung, verschlüsselte Kommunikation und modulare Systeme, die schnell an wechselnde Einsatzprofile angepasst werden können. Die enge Zusammenarbeit mit US-Behörden wie dem Department of Defense sowie NATO-nahen Partnern unterstreicht die sicherheitspolitische Relevanz des Unternehmens. Teal Drones ist zudem eine von wenigen Firmen, die auf der "Blue UAS"-Liste des Pentagon stehen, Ein Qualitätssiegel für vertrauenswürdige, in den USA entwickelte Drohnentechnologie.

Während Red Cat im Vergleich zu Branchengrößen noch ein kleiner Player ist, zeichnet sich das Unternehmen durch hohe Innovationsgeschwindigkeit, strategisches Denken und ein klar positioniertes Produktportfolio aus. In einem geopolitisch aufgeladenen Umfeld, in dem Drohnentechnologie zunehmend zur Schlüsselressource wird, dürfte Red Cat von steigender Nachfrage profitieren. Nicht nur im Verteidigungsbereich, sondern auch bei Sicherheitsbehörden und im Katastrophenschutz.

Kooperation mit Palantir

Red Cat ist eine strategische Partnerschaft mit Palantir eingegangen, die laut Unternehmensangaben das Potenzial hat, die Einsatzmöglichkeiten taktischer Drohnentechnologie grundlegend zu verändern. Im Zentrum der Kooperation steht die Integration von Palantirs Visual Navigation Software (VNav) in die Drohnenplattform Black Widow sowie der Einsatz des fortschrittlichen Betriebssystems Warp Speed.

Durch die Kombination aus bordgestützter Künstlicher Intelligenz und hochaktuellen Satellitenbildern ermöglicht die neue Technologie eine präzise Navigation der Drohne völlig unabhängig von GPS oder externer Funksteuerung. Damit wird eine neue Stufe der Autonomie in sUAS-Einsätzen erreicht, die insbesondere in störungsanfälligen oder feindlichen Kommunikationsumgebungen von großer taktischer Relevanz ist. Red Cat sieht die Partnerschaft als Meilenstein auf dem Weg, sich als führender Anbieter im Bereich luftgestützter Aufklärung zu etablieren. Die Verbindung mit Palantirs Echtzeit-Analysefähigkeiten soll Einsatzkräften künftig ein überlegenes Situationsbewusstsein direkt aus der Luft verschaffen.

Mein Tipp: Red Cat ist unter den drei vorgestellten Werten sicherlich das heißeste Eisen. Die Kooperation mit Palantir könnte dem Konzern weitere Verträge mit dem US-Militär einbringen. Allerdings kann die Aktie auch jederzeit deutliche Verluste erleiden. Daher sollten Anleger, die sich für die Aktie interessieren, nur eine kleine Position aufbauen, wenn sich der Rauch im Kurs etwas gelegt hat.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!