Euro bewegt sich kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1681 US-Dollar. Sie lag damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1683 (Donnerstag: 1,1709) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8559 (0,8540) Euro.

Die Unsicherheit um die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten und die Unsicherheit hoch. Trump hat gegenüber seinem Nachbarland Kanada Zölle in Höhe von 35 Prozent erhoben. Zuvor hatte er bereits zahlreiche Briefe mit Zollankündigungen an andere Staaten geschickt.