Nuvei geht Partnerschaft mit flaconi ein, um das Wachstum des Kosmetik- und Parfümhändlers in Europa zu fördern

Als Zahlungspartner von flaconi ermöglicht Nuvei Verbrauchern Online-Käufe mit Karten und allen wichtigen regionalen alternativen Zahlungsmethoden in jedem Markt, in dem das Unternehmen tätig ist. flaconi ist bereits erfolgreich in Deutschland, Österreich, Polen, Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden und Belgien tätig und feierte 2025 seine jüngsten Markteinführungen in Dänemark, Schweden, Finnland, der Tschechischen Republik und Italien – alles durch eine einzige Integration in die Kernplattform von Nuvei.

Die Authorization Optimization Suite von Nuvei ermöglicht es flaconi, seine Zahlungsfunktion zu optimieren und das Umsatzwachstum zu beschleunigen. Die Lösung nutzt fortschrittliche Betrugsprävention und nahtlose Transaktionsverarbeitung, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Konversionsraten zu erhöhen.

„Unsere erweiterte Partnerschaft mit flaconi unterstreicht die Rolle von Nuvei bei der Unterstützung führender Marken im eCommerce", so Phil Fayer, Chair und CEO von Nuvei. „Seit der Zusammenarbeit mit uns hat flaconi ein beeindruckendes Umsatzwachstum erzielt. Wir sind stolz darauf, unsere Partner mit nahtlosen, lokal angepassten Zahlungserfahrungen zu unterstützen, die ihnen helfen, mit Kundinnen und Kunden in ganz Europa in Kontakt zu treten, egal wie sie bezahlen wollen."

„Im wettbewerbsintensiven Bereich des eCommerce für Kosmetik und Parfüm ist eine reibungslose Zahlungsabwicklung entscheidend für die Kundenzufriedenheit und das Geschäftswachstum", fügt Sven Roseman, CTO von flaconi, hinzu. „Die umfassenden Zahlungslösungen von Nuvei und die lokale Marktexpertise waren für unsere europäische Expansionsstrategie von entscheidender Bedeutung, da sie es uns ermöglichen, unseren Kundinnen und Kunden ihre bevorzugten Zahlungsmethoden anzubieten und gleichzeitig unsere Abläufe in verschiedenen Märkten zu rationalisieren."

Informationen zu flaconi

Mit über 4,5 Millionen aktiven Kundinnen und Kunden ist flaconi der führende Online-Shop für Beauty und Parfüm in Deutschland. Das umfangreiche Portfolio des Onlineshops umfasst rund 1.000 nationale und internationale Marken und 50.000 Produkte. 2011 als eine der ersten Online-Parfümerien gegründet, setzt flaconi heute seine Geschichte als einer der größten ganzheitlichen Beauty-Online-Pure-Player in Deutschland erfolgreich fort. flaconi ist stolz darauf, mit rund 700 Mitarbeitenden aus 60 verschiedenen Nationen am Hauptsitz in Berlin-Charlottenburg und im Logistikzentrum in Halle zu arbeiten. Der mehrfach ausgezeichnete Online-Shop ist in Deutschland, Österreich, Frankreich, Polen, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Finnland, der Tschechischen Republik und bald auch in Italien vertreten.

Informationen zu Nuvei

Nuvei ist das kanadische Fintech-Unternehmen, das die Geschäfte von Kunden auf der ganzen Welt beschleunigt. Die modulare, flexible und skalierbare Technologie von Nuvei ermöglicht es führenden Unternehmen, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten und von Kartenausgabe-, Bank-, Risiko- und Betrugsmanagementdiensten zu profitieren. Nuvei verbindet Unternehmen mit ihren Kundinnen und Kunden in mehr als 200 Märkten, mit lokalem Acquiring in 50 Märkten, 150 Währungen und 720 alternativen Zahlungsmethoden. Nuvei bietet die Technologie und die Erkenntnisse für Kunden und Partner, damit diese mit einer Integration lokal und global erfolgreich sind.

