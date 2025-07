Nestlé gibt Entwarnung für Kunden wegen Mineralwasser

Malecon schrieb 20.02.25, 09:34

Bild: 16450_20250220092756_Download





Die Rückkehr der Schweizer-Aktien: Ab diesem Datum wird es knallen



Ab einem bestimmten Datum sollten Anleger einen genauen Blick auf den Alpen-Tresor werfen. Denn dieser überzeugt nicht nur durch schöne Dividenden und Sicherheit.



Ab dem 1. Mai 2025 werden Schweizer Aktien wieder an deutschen Börsen handelbar sein. Ungefähr 5 lange Jahre war dies nicht der Fall und Anleger mussten Schweizer Aktien kompliziert außerbörslich kaufen. Die neue Entscheidung resultiert aus der Entscheidung des Schweizer Bundesrats vom 29. Januar 2025, die im Jahr 2019 eingeführten Schutzmaßnahmen für den Schweizer Börsenplatz gegenüber der Europäischen Union (EU) aufzuheben. Doch was bedeutet das für Schweizer Aktien?



Um mal die Situation der Schweizer Aktien zu durchleuchten, hat BÖRSE ONLINE alle Aktien des SMI (Schweizer Aktien Index) fundamental analysiert. In der folgenden Tabelle sehen Anleger, dass Schweizer Aktien wie gewohnt über ein eher höheres KGV verfügen, aber sehr viele Titel angenehme Dividenden bezahlen. Die meisten Schweizer Aktien sind dabei keine Kursraketen, aber wie man es gewohnt ist, strahlen sie vor allem Sicherheit und Zuverlässigkeit aus.





Bild: https://images.boersenmedien.com/images/ad78ac6d-78bc-4b53-a037-a047973bb9d8.png?w=1000





Wenn Schweizer Aktien nun ab dem 1. Mai 2025 wieder vermehrt in Europa gehandelt werden können, könnte es einen kleinen Run auf die sicheren Werte geben.



Quelle: https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/die-rueckkehr-der-schweizer-aktien-ab-diesem-datum-wird-es-knallen-20375193.html





:)