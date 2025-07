PUMA - Aktie mit schwachem Handelstag - 11.07.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von PUMA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,70 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +1,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PUMA auf -46,70 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,55 % geändert.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,65 % 1 Monat +3,21 % 3 Monate +22,70 % 1 Jahr -45,08 %

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 150 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,43 Mrd.EUR wert.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das zu Jahresbeginn stagnierte Wachstum dürfte im zweiten Quartal auf 2 Prozent angezogen haben, schrieb Jörg Philipp Frey in seinem am …

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PUMA SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten PUMA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG 11.07.2025 / 09:13 …

EQS Preliminary announcement financial reports: PUMA SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements PUMA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG …

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.