Neue Eigentümerstruktur und strategischer Markteintritt in Österreich (FOTO)

Steinach/St. Gallen (ots) - Heimat blickt nach vorn: Mit neuer Eigentümerschaft,

gestärktem Verwaltungsrat und dem Markteintritt in Österreich stellt sich die

traditionsreiche Marke neu auf. Im Zentrum steht eine klare Vision: Heimat soll

als starke Schweizer Marke wachsen - international.



Nach dem Rückzug von Roger Koch aus dem operativen Geschäft zu Jahresbeginn

folgt nun der nächste konsequente Schritt in der Entwicklung der Marke Heimat:

Roger Koch verabschiedet sich vollständig aus dem Unternehmen. Die

unternehmerische Verantwortung liegt neu bei einer unabhängigen

Investorengruppe, die die Marke seit mehreren Monaten begleitet und strategisch

weiterentwickelt.





Wegweisender Schulterschluss: Ex-Landi-Chef Heinz Wälti wird neuer Beirat undSam Wüst bringt Verstärkung als VerwaltungsratEin zentraler Pfeiler dieser Neuausrichtung ist der gezielte Ausbau desVerwaltungsrats. Mit Heinz Wälti holt sich die Heimat Manufaktur AG einenausgewiesenen Kenner des Schweizer Handels in den Verwaltungsrat. Der frühereLandi-CEO weiss, wie man ein Unternehmen auf stabile Beine stellt und Marken sopositioniert, dass sie beim Kunden ankommen. In seinen 25 Jahren bei der Landiverantwortete er nicht nur den Ausbau des riesigen Filialnetzes, sondern auchzahlreiche Sortimentsentwicklungen und strukturelle Weichenstellungen, die bisheute nachwirken. Seine Stärke liegt darin, strategische Themen nicht abgehobenzu denken, sondern immer mit Bezug zur Realität der Kundschaft. Genau das bringter nun bei Heimat ein: "Ich sehe in Heimat eine Marke mit Seele - und einemriesigen Potenzial, wenn man sie klug weiterentwickelt. Mein Ziel ist es, dasTeam dabei zu unterstützen, Bodenhaftung und Wachstum in Einklang zu bringen",so Wälti.Eine weitere Schlüsselrolle übernimmt der Ostschweizer Unternehmer Sam Wüst,Mitinhaber der SFH Swiss Financial Holding AG und Geschäftsführer desIndustriepark.sg. Wüst bringt seine umfassende Expertise in Strategie, Expansionund KMU-Führung in das Gremium ein. Er ist unter anderem auch in denVerwaltungsräten der Bufis AG und Bambolino AG tätig. "Heimat steht für Qualitätund Herkunft. Wir stellen sicher, dass diese Werte auch in der nächstenWachstumsphase sichtbar bleiben", erklärt Verwaltungsrat Sam Wüst.Internationaler Ausbau: Heimat startet in Österreich durchParallel zur strukturellen Neuausrichtung hat Heimat den nächstenExpansionsschritt vollzogen: Mit dem Markteintritt in Österreich ist der ersteMeilenstein der internationalen Strategie erreicht. Hintergrund ist einegesetzliche Neuregelung, die den Verkauf von Cannabisblüten exklusiv überstaatlich lizenzierte Trafiken erlaubt. Heimat ist derzeit die einzige