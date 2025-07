Brasiliens Real trotzt allen Zoll-Drohungen

Während Donald Trumps jüngste Ankündigung, ab dem 1. August 50 Prozent Zoll auf sämtliche Importe aus Brasilien zu erheben, international für Aufsehen sorgt, reagiert der brasilianische Finanzmarkt mit erstaunlicher Gelassenheit. Die Landeswährung, der brasilianische Real, hat sich rasch von den ersten Verlusten erholt und trotzt den politischen Spannungen.

Am Tag der Ankündigung, am Mittwoch, kletterte der US-Dollar kurzzeitig auf 5,58 Real, den höchsten Stand seit Anfang Juni. Doch der Rückschlag war nur von kurzer Dauer: Bereits am Folgetag machte der Real rund die Hälfte seiner Verluste wieder wett. Anleger, die auf eine Eskalation der Handelskonflikte gesetzt haben, wurden auf dem falschen Fuß erwischt. In diesem Jahr liegt der Real bereits 10 Prozent im Plus gegenüber dem US-Dollar.