Zukunftsfähige Energiepolitik für die Ernährungsindustrie (FOTO)

Berlin (ots) - Die energieintensive Ernährungsindustrie ist ein zentralerPfeiler der deutschen Lebensmittelversorgung - und steht zugleich unter enormemDruck. Steigende Energiepreise, komplexe regulatorische Anforderungen undinternationale Wettbewerbsverzerrungen bringen viele Unternehmen an ihreBelastungsgrenze. Die Folgen: Produktionsverlagerungen ins Ausland, steigendeVerbraucherpreise und eine zunehmende Abhängigkeit von Importen. Vor diesemHintergrund hat das Forum für Zukunftsenergien am 9. Juli 2025 im Rahmen desArbeitskreises "Zukunftsenergien" mit Vertretern der Wirtschaft und Abgeordnetendes Deutschen Bundestages darüber diskutiert, welche politischenRahmenbedingungen notwendig sind, um die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zusichern sowie Klimaschutz und wirtschaftliche Resilienz in Einklang bringen zukönnen.Dr. Christian v. Boetticher , Vorsitzender der Bundesvereinigung der DeutschenErnährungsindustrie e. V. (BVE) kritisierte, dass die energieintensiveErnährungsindustrie in politischen Diskussionen häufig nicht ausreichendberücksichtigt werde, obwohl sie entlang ihrer Wertschöpfungskette jährlich rund500 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland erwirtschafte. Auch in der derzeitigenwirtschaftlichen Abschwächung sei der Umsatz weitgehend stabil geblieben. VonBoetticher wies jedoch darauf hin, dass insbesondere die hohen Bürokratiekosten,vor allem durch europäische Vorgaben, sowie die stetig steigenden Energiepreisedie internationale Wettbewerbsfähigkeit zunehmend gefährdeten.Besonders stark betroffen seien dabei energieintensive Branchen wie dieÖlsaatenverarbeitung, die Kakaoindustrie sowie die Backwarenherstellung, die inbesonderem Maße unter der Last hoher Energiepreise litten. Er betonte, dass esdringend notwendig sei, die Ernährungsindustrie bei Entlastungsmaßnahmeneinzubeziehen. Der Carbon Leakage Schutz sei unerlässlich, um eine Verlagerungder Industrie ins Ausland zu verhindern. Als mögliche Lösung nannte vonBoetticher eine grundlegende Reform des Strommarktdesigns und den Ausbau derLeitungsinfrastruktur. Er beteuerte, dass einzelne Maßnahmen nicht ausreichten,um das Marktgefüge neu zu gestalten.Jaana K. Kleinschmit von Lengefeld , Präsidentin des OVID Verband derölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e. V., stellte in ihrer Keynotezentrale Anliegen der energieintensiven Ernährungsindustrie vor. Sie sprach sichdafür aus, die Attraktivität des Standorts Deutschland durch langfristigplanbare Investitionsbedingungen zu sichern und forderte die Einführung eineswettbewerbsfähigen Industriestrompreises, der den Unternehmen den Umstieg aufklimafreundliche Technologien erleichtern könne.