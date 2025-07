Marktchaos: Alle Indizes im Minus, TecDAX und US-Werte stark betroffen!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen alle betrachteten Indizes Verluste. Der DAX steht aktuell bei 24.225,30 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,96%. Der MDAX folgt mit einem Rückgang von 0,65% und notiert bei 31.309,73 Punkten. Der SDAX verliert 0,90% und steht bei 18.020,37 Punkten. Besonders stark betroffen ist der TecDAX, der mit einem Minus von 1,35% auf 3.915,88 Punkte fällt. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Entwicklung. Der Dow Jones notiert bei 44.330,40 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,72%. Der S&P 500 steht bei 6.260,92 Punkten und verliert 0,30%. Insgesamt zeigt sich ein einheitliches Bild von Verlusten über alle betrachteten Indizes hinweg, wobei der TecDAX den stärksten Rückgang verzeichnet, während der S&P 500 den geringsten Verlust aufweist. Diese Entwicklungen spiegeln eine allgemeine Unsicherheit auf den Märkten wider, die sich in den negativen Kursbewegungen manifestiert.Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 1.53% an, gefolgt von RWE mit 0.78% und MTU Aero Engines, das um 0.58% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte deutliche Rückgänge, angeführt von Siemens Healthineers mit einem Minus von 3.13%.Daimler Truck Holding fiel um 2.55%, während Brenntag mit -2.45% ebenfalls stark abgab.Im MDAX sticht ThyssenKrupp mit einem Plus von 1.77% hervor, gefolgt von Scout24, das um 1.25% zulegte, und RENK Group mit einem Anstieg von 0.66%.Die MDAX-Flopwerte zeigen eine noch stärkere negative Entwicklung, angeführt von Delivery Hero mit einem Rückgang von 4.53%. Redcare Pharmacy fiel um 3.67%, während PUMA mit -3.63% ebenfalls stark unter Druck steht.Die SDAX-Werte werden von der Friedrich Vorwerk Group dominiert, die um beeindruckende 8.48% zulegte. NORMA Group folgt mit 6.46%, während MBB um 2.68% anstieg.Auf der anderen Seite verzeichneten die SDAX-Flopwerte erhebliche Verluste, angeführt von Stabilus mit einem Minus von 8.42%. Verve Group Registered (A) fiel um 4.83%, und CECONOMY sank um 4.15%.Im TecDAX sind die Werte eher verhalten, mit PNE, das um 0.13% zulegte. Draegerwerk und Deutsche Telekom verzeichneten geringfügige Rückgänge von -0.15% und -0.29%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von SMA Solar Technology mit -2.81%. AIXTRON fiel um 2.89%, während Siemens Healthineers erneut mit -3.13% auftritt.Im Dow Jones sticht NVIDIA mit einem Anstieg von 1.46% hervor, gefolgt von Amazon mit 1.21% und Boeing, das um 0.77% zulegte.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls Rückgänge, angeführt von Nike (B) mit -2.65%. Visa (A) fiel um 2.00%, während Amgen um 1.82% nachgab.Im S&P 500 führt Halliburton mit einem Plus von 3.79%, gefolgt von Arista Networks mit 2.33% und Baker Hughes Company Registered (A) mit 2.32%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Verluste, angeführt von Baxter International mit -3.77%. United Airlines Holdings fiel um 3.70%, während Gilead Sciences um 3.50% nachgab.