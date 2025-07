ClicknClear gewinnt den WIPO Global Award 2025 Auszeichnung der UN-Agentur für geistiges Eigentum für Innovation mit globaler Wirkung

GENF, 11. Juli 2025 /PRNewswire/ -- ClicknClear, eine in Großbritannien ansässige Technologieplattform für Urheberrecht, wurde zu einem der zehn weltweiten Gewinner der WIPO Global Awards 2025 ernannt, einer angesehenen Initiative der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), der Organisation der Vereinten Nationen, die sich für Innovation und Kreativität im Bereich des geistigen Eigentums einsetzt. Mit dem Preis werden Start-ups und KMU ausgezeichnet, die erfolgreich geistiges Eigentum genutzt haben, um ihre Innovationen in greifbare wirtschaftliche und soziale Auswirkungen zu verwandeln.

Aus einem hochkarätigen Bewerberfeld von mehr als 780 Bewerbern aus 95 Ländern wurde ClicknClear für seine Arbeit zur Lösung der komplexen Urheberrechtsprobleme im Sport und in der darstellenden Kunst, wo Musik zur Begleitung von Darbietungen verwendet wird, ausgezeichnet. Die Lösung von ClicknClear stellt die erforderlichen Inhalte und Tools zur Verfügung, um Urheberrechtsverletzungen zu bekämpfen und sowohl die Nutzer von Musik als auch deren Urheber zu schützen. Darüber hinaus wurde das Unternehmen für den klaren und strategischen Einsatz von geistigem Eigentum zur Skalierung seiner Lösung und zur Bewältigung drängender globaler Herausforderungen gewürdigt.

„Dieser Preis ist mehr als nur eine Trophäe, er erinnert uns daran, dass unsere Ideen und Lösungen einen echten Wandel in der Welt bewirken können", so Chantal Epp, Gründerin und CEO von ClicknClear mit Sitz in Großbritannien. „Wir sind stolz darauf, dass wir zeigen können, dass die intelligente Nutzung von geistigem Eigentum und die richtige Vorgehensweise von Anfang an Innovationen fördern können, die den Menschen auf wirkungsvolle Weise dienen."

Die Preise wurden im Rahmen der WIPO-Generalversammlung im WIPO-Hauptsitz in Genf verliehen, wo über 1.400 Delegierte, darunter Vertreter der 193 WIPO-Mitgliedstaaten, internationaler Organisationen und Innovationsexperten, zusammenkamen, um über die Zukunft von Innovation und geistigem Eigentum zu diskutieren. Als Gewinner profitiert ClicknClear von einem maßgeschneiderten Unterstützungspaket, das strategisches Mentoring, weltweite Sichtbarkeit und Zugang zum internationalen Netzwerk der WIPO aus Partnern aus den Bereichen geistiges Eigentum und Wirtschaft umfasst.