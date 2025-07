ATX verliert nach starken Vortagen

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag die Gewinne der Vortage nicht weiter ausgebaut. Nach einem Anstieg in den letzten Handelsminuten ging der österreichische Leitindex ATX mit einem Minus von 0,49 Prozent bei 4.483,18 Punkten aus dem Handel. Der marktbreitere ATX Prime beendete die Handelswoche bei 2.255,81 Zählern, das sind 0,47 Prozent weniger als am Vortag. Auch an den wichtigsten europäischen Leitbörsen gingen die Kurse nach unten.

Überwog zuletzt die Zuversicht, dass sich im Zollstreit mit den USA eine gütliche Einigung findet, gab es nun einen Dämpfer. US-Präsident Donald Trump hatte gegen Nachbar Kanada Zölle in Höhe von 35 Prozent verhängt. Der EU drohte er mit pauschalen Strafzöllen von 15 oder 20 Prozent. Marktexperte Andreas Lipkow fand dazu deutliche Worte: "Die Holzhammerpolitik in Außenhandelsfragen lässt nichts wirklich Gutes erwarten." Keiner wolle angesichts des Wochenendes auf dem falschen Fuß erwischt werden.