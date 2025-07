Trump-Zölle gegen die EU..!

Die Märkte warten auf die Zölle gegen die EU, die Trump für heute angekündigt hat, wahrscheinlich wie immer per "Brief" in seinem Truth Social-Kanal. Und wie immer lässt Trump die Welt warten in seinem absurden Theaterstück mit dem Namen: "Ich erhöhe die Zölle wie es mir gefällt". Anders als bei UK und Vietnam - als Trump mitteilte, man habe einen "Deal" - dürfte dieser Zoll-Brief bedeuten, dass es keine Einigung in den Verhandlungen mit der EU gegeben haben dürfte (darauf deuten heute auch Aussagen von EU-Offiziellen hin). Wie hoch wird Trump die Zölle ansetzen, nachdem kein anderer "Handelspartner" der USA weniger als 20% (dazu die Sektor-Zölle wie Autos, Kupfer etc. obendrauf) bekommen hat?

Hinweise aus Video:

1. Handelskrieg vor neuen gigantischen Zöllen?

2. Silber glänzt heller als Gold – Engpass treibt den Preis

