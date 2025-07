Huawei wird 2025 zum vierten Mal in Folge von Gartner® Peer Insights(TM) als "Customers' Choice for File and Object Storage Platforms" ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei wurde im Gartner Peer Insights(TM)

Voice of the Customer-Report 2025 für Datei- und Objektspeicherplattformen zum

vierten Mal in Folge als "Customers' Choice" ausgezeichnet. Laut dem

Gartner-Report hatte Huawei die höchste Gesamtbewertung (5,0/5,0), die meisten

Bewertungen (147) und eine Weiterempfehlungsbereitschaft von 99 % für seine

OceanStor Scale-Out Storage (Stand: 31. Januar 2025).



"Voice of the Customer" ist ein Dokument, das die Bewertungen von Gartner Peer

Insights zu Erkenntnissen für Einkäufer von Technologien und Dienstleistungen

zusammenfasst. Diese aggregierte Peer-Perspektive ergänzt zusammen mit den

detaillierten Einzelbewertungen die Gartner-Expertenforschung und kann eine

Schlüsselrolle im Kaufprozess spielen. Peers sind verifizierte Rezensenten eines

Technologieprodukts oder -dienstes, die nicht nur das Angebot bewerten, sondern

auch wertvolles Feedback geben, das vor einer Kaufentscheidung berücksichtigt

werden sollte.





Insgesamt wurden elf Anbieter im "Voice of the Customer"-Report ausgezeichnet,

und Huawei wurde von Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Finanzen,

Bildung, Gesundheitswesen, Energie und Fertigung in den Regionen Asien-Pazifik,

Europa und Naher Osten bewertet. Wir glauben, dass diese Anerkennung die

Bestätigung und das Vertrauen unserer weltweiten Kunden in die umfassende

Wettbewerbsfähigkeit, die Marktgröße und die Qualität des Kundendienstes von

Huawei OceanStor Scale-Out Storage zeigt.



Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin die Kundenorientierung in den

Vordergrund stellen und sich für Innovationen engagieren, wie z. B.

All-Flash-Speichermedien und Data-Lake-Lösungen, um Benutzer bei der Schaffung

einer umweltfreundlicheren, effizienteren und flexibleren Dateninfrastruktur in

der Zukunft zu unterstützen.



Weitere Informationen über die Datenspeicherprodukte und -lösungen von Huawei

finden Sie auf unserer Website:

https://e.huawei.com/en/products/storage/scale-out-storage

ink/?t=0&l=de&o=4465957-1&h=3162251325&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3F

t%3D0%26l%3Den%26o%3D4465957-1%26h%3D1807967127%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huaw

ei.com%252Fen%252Fproducts%252Fstorage%252Fscale-out-storage%26a%3Dhttps%253A%25

2F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Fproducts%252Fstorage%252Fscale-out-storage&a=http

s%3A%2F%2Fe.huawei.com%2Fen%2Fproducts%2Fstorage%2Fscale-out-storage)



Gartner, Voice of the Customer for File and Object Storage Platforms, 23. Mai

2025



Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner

Endnutzerinnen und -nutzer, die auf deren eigenen Erfahrungen beruhen. Sie sind

nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die

Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften dar. Gartner empfiehlt

keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen

Marktforschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern

nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen

auszuwählen. Die Marktforschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung

der Marktforschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als

Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder

implizite Haftung in Bezug auf diese Marktforschung ab, einschließlich der

Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.



GARTNER und PEER INSIGHTS sind eingetragene Marken der Gartner, Inc. und/oder

ihrer Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit

Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2728624/image_986294_31668439.jpg

s://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4465957-1&h=1529703975&u=https%3A%2F%2Fc212.net%

2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4465957-1%26h%3D3767875439%26u%3Dhttps%253A

%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2728624%252Fimage_986294_31668439.jpg

%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2728624%252Fimage_98

6294_31668439.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2728624%2Fimage_9

86294_31668439.jpg)



Pressekontakt:



Yibao Zheng,

zhengyibao@huawei.com



OTS: Huawei