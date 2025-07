Brenntag - Aktie unter Druck - 11.07.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Brenntag in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,44 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Brenntag Aktie damit um +2,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,84 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,07 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,86 % geändert.

Brenntag Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,08 % 1 Monat -5,84 % 3 Monate +7,44 % 1 Jahr -8,83 %

Informationen zur Brenntag Aktie

Es gibt 144 Mio. Brenntag Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,97 Mrd.EUR wert.

Mit dem Chemikalienhändler Brenntag hat am Freitag das dritte Unternehmen an diesem Tag seine Gewinnerwartung gesenkt. Zuvor hatten sich bereits Covestro und BASF skeptischer gezeigt. Brenntag rechnet für das Geschäftsjahr 2025 nun nur noch mit …

Brenntag SE senkt die Gewinnprognose für 2025 aufgrund ungünstiger Wechselkurse und eines unsicheren Marktumfelds.

Brenntag SE adjusts its 2025 EBITA forecast due to currency impacts, with Q2 results reflecting the strain. Full details will be unveiled in their August 13 financial report.

Brenntag Aktie jetzt kaufen?

Ob die Brenntag Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brenntag Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.