Gold mit Paukenschlag ins Wochenende. Goldpreis könnte gewaltige Rallye starten

Der Goldpreis legte am Freitag kräftig zu. Anleger flüchteten sich wieder in das Edelmetall, nachdem das Zollthema durch die jüngsten Entwicklungen kräftig Fahrt aufnahm und die Rallye an den Aktienmärkten abrupt beendete. Gold als sicherer Hafen ist und bleibt alternativlos. Für die Aktienindizes, allen voran Dax, S&P 500 und Nasdaq 100, könnten die nächsten Tage durchaus turbulent werden. Mit dem einen oder anderen Kursgewitter muss insbesondere bei den zuletzt stark gelaufenen Tech-Aktien – Stichwort Nvidia - gerechnet werden.

Explosive Stimmung im Edelmetall- und Rohstoffsektor

Im Edelmetall- und Rohstoffsektor herrscht aktuell eine überaus explosive Stimmung. Kupfer knallte zuletzt kräftig nach oben. Silber macht sich erwartungsgemäß auf den Weg in Richtung 40 US-Dollar. Dazu morgen an dieser Stelle mehr. Und auch der Ölmarkt gleicht aktuell einem Pulverfass. Es sollte also nicht überraschen, wenn der Funke nun auch auf den Goldpreis überspringt.

Anleiherenditen, US-Dollar und Gold-Silber-Ratio

Die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen haben sich am Freitag wieder auf über 4,4 Prozent gekämpft. Damit notieren die Renditen zwar deutlich unterhalb ihres 52-Wochen-Hochs (4,8 Prozent), aber gleichzeitig auch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief (3,6 Prozent). Der US-Dollar-Index ist indes drauf und dran, eine Erholung zu lancieren. Bislang ist die Erholung des Greenbacks noch nicht belastend für Gold, doch die weiteren Entwicklungen sollten genau beobachtet werden. Die Gold-Silber-Ratio kühlte sich zuletzt weiter ab. Demnach weist Silber in der aktuellen Phase das größere Momentum auf. Das schließt aber eine Fortsetzung der Rekordjagd von Gold nicht aus.

Bestandsentwicklung der physisch besicherten Gold-ETF im Fokus

Die Kaufaktivitäten der physisch besicherten Gold-ETFs waren ein wesentlicher Pfeiler der Goldpreisrallye. Zudem lässt sich anhand der Bestandsentwicklung, etwa der des SPDR Gold Shares, ein belastbares Stimmungsbild für den Goldsektor ableiten. Die Bestände des SPDR Gold Shares konsolidierten zuletzt auf hohem Niveau. Die aktuellen Entwicklungen im Zollkonflikt könnten nun eine Flucht in physisch besicherten Gold-ETFs auslösen. Insofern sollte die weitere Entwicklung der Bestände genau verfolgt werden. Sollte es zu einem Bestandsaufbau kommen, wäre das ein weiteres Indiz, das für eine neue Goldpreisrallye sprechen würde.

Zusammengefasst - Goldpreis könnte gewaltige Rallye starten



In zurückliegenden Gold-Kommentaren an dieser Stelle wurde immer wieder der vielversprechende Verlauf der jüngsten Konsolidierung hervorgehoben. Die zentrale Unterstützung bei 2.950 US-Dollar blieb ungefährdet. Auch die eminent wichtige Unterstützung um 3.150 US-Dollar geriet nicht in Gefahr. Demnach „bastelte“ Gold in den letzten Wochen unablässig an einer Fortsetzung der Rekordjagd. Und diese könnte nun mit dem starken Freitagshandel eingeläutet worden sein. Aus charttechnischer Sicht muss es nun darum gehen, die Widerstände bei 3.440 US-Dollar und 3.500 US-Dollar aufzubrechen und so die Tür auf der Oberseite aufzustoßen. Eine Bewegung auf 4.000 US-Dollar ist das nach wie vor zu präferierende Szenario. Doch es könnte noch deutlich darüber hinausgehen. Am Dienstag (15. Juli) kommt mit der Veröffentlichung der aktuellen Daten zu den US-Verbraucherpreisen das Goldpreisniveau jedoch erst einmal auf den Prüfstand. Etwaige Rücksetzer sollten unverändert eher als Kaufgelegenheiten bewertet werden. Gleiches gilt für die Produzentenaktien. Aktien wie Barrick Mining, Newmont, Agnico Eagle Mines oder aber Kinross Gold durchliefen zuletzt ebenfalls eine Konsolidierung und machen sich nun womöglich bereit, die nächste Rallye-Stufe zu zünden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

