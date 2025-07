Donald Trump legt nach! - 30 % Strafzölle gegen die EU und Mexiko!

US-Präsident Donald Trump verschärft den Ton im internationalen Handel und droht ab dem 1. August mit massiven Strafzöllen auf Importe aus der Europäischen Union und Mexiko. In einem am Samstag veröffentlichten Schreiben kündigte der Republikaner einen Zollsatz von 30 Prozent an. Ein Schritt, der sowohl wirtschaftlich als auch politisch weitreichende Folgen haben dürfte. Die Mitteilungen an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum wurden über Trumps Plattform Truth Social öffentlich gemacht.

Die geplanten Maßnahmen markieren einen neuen Höhepunkt in Trumps seit Wochen laufender Offensive gegen zentrale Handelspartner der USA. Neben der EU und Mexiko erhielten auch Kanada, Brasilien, Japan und 20 weitere Länder offizielle Schreiben, in denen pauschale Zölle zwischen 20 und 50 Prozent angekündigt wurden. Darunter ein 50-Prozent-Zoll auf Kupfer. Die Frist bis zum 1. August soll den betroffenen Staaten Zeit geben, bilaterale Vereinbarungen mit den USA auszuhandeln, die die angedrohten Abgaben verhindern könnten. Besonders brisant: Für Deutschland, das die USA als wichtigsten Exportmarkt betrachtet, steht viel auf dem Spiel.