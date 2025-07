Cui Li, CDO von ZTE , unterstreicht effiziente und umweltfreundliche KI als Motor für den Fortschritt bei den SDGs

GENF, 12. Juli 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologie-Lösungen, hat bekannt gegeben, dass ihr Chief Development Officer (CDO) Cui Li eingeladen wurde, an dem Workshop „Navigating the Intersect of AI, Environment and Energy for a Sustainable Future" („Navigieren am Schnittpunkt von KI, Umwelt und Energie für eine nachhaltige Zukunft") auf dem AI for Good Global Summit 2025 in Genf teilzunehmen. Im Rahmen der Sitzung hielt sie eine Rede mit dem Titel „Accelerating Progress Towards SDGs with AI-powered New Paradigm" („Beschleunigung des Fortschritts in Richtung SDGs mit einem KI-gestützten neuen Paradigma"), in der sie über die innovativen Bemühungen von ZTE sprach, effiziente und umweltfreundliche KI voranzutreiben und die Integration von KI mit IKT-Technologien und -Produkten zu vertiefen, mit dem Ziel, die Zugänglichkeit von KI und die kohlenstoffarme Transformation der Gesellschaft zu beschleunigen.

Cui Li stellte fest, dass die neueste KI-Welle, angetrieben von großen Sprachmodellen, die Welt mit unglaublicher Geschwindigkeit erfasst. Dieser schnelle Fortschritt geht mit steigenden Rechenanforderungen und steigendem Energieverbrauch einher. Das Erreichen einer nachhaltigen KI ist daher zu einem branchenweiten Imperativ geworden, und der Schlüssel liegt in der Definition eines klaren und effizienten Weges. Sie stellte das Thema aus zwei Perspektiven dar: „Energie für KI" und „KI für Energie" – und erläuterte, wie Unternehmen KI umweltfreundlicher und effizienter einsetzen können, um eine Energiewende voranzutreiben, die Kosten senkt, die Effizienz verbessert und eine kohlenstoffarme Zukunft fördert.