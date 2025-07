Europa muss Lösung auf Augenhöhe suchen

Berlin (ots) - "Die heutige Ankündigung, zum 1. August 2025 die Zölle auf

Importe aus der Europäischen Union auf 30 Prozent anzuheben, ist keine

Überraschung. Das ist ein eingeübter Teil der Verhandlungsstrategie des

amerikanischen Präsidenten. Europa darf sich davon nicht beeindrucken lassen,

sondern muss nüchtern am Verhandlungstisch eine Lösung auf Augenhöhe suchen. Wer

die Weltwirtschaft bewusst zum Spielball seiner eigenen politischen Agenda

macht, schadet letztlich auch der eigenen Wirtschaft und der eigenen

Bevölkerung. Ein solches Spiel kennt nur Verlierer", fordert Dr. Dirk Jandura,

Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA)

anlässlich des Schreibens von Präsident Trump an die EU.



"De facto befindet sich der Welthandel seit Trumps erstem Zollvorstoß im April

im Chaos. Der einseitig begonnene amerikanische Handelskrieg gegen den Rest der

Welt hat zu global unterbrochenen Lieferketten, einbrechenden Nachfragen und

einer völligen Verunsicherung der Weltwirtschaft geführt. Auch wenn sich die

Aktienmärkte von dem ersten Schock inzwischen erholt haben, stehen uns die

vollen Konsequenzen dieser erratischen Politik noch bevor. Die negative

Entwicklung der Außenhandelszahlen zeigt, wie schnell die reale Wirtschaft auf

diese Erschütterungen reagiert", Jandura weiter.



"Eine Handelseinigung mit den USA wäre wichtig. Aber Europa muss sich

langfristig unabhängiger vom amerikanischen Markt machen. Eine gemeinsame

Freihandelszone mit den ASEAN-Staaten und die schnelle Ratifizierung des

MERCOSUR-Abkommens sind dringend notwendig. Wir brauchen eine demokratische

Handelskoalition der Willigen, gerne mit, aber zur Not auch ohne die Vereinigten

Staaten", unterstreicht Jandura abschließend.



