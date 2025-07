Carsten Stork Silber glänzt mit 13-Jahreshoch – politischer Rückenwind befeuert die Rally Der Silver Future an der COMEX legte in der vergangenen Woche kräftig zu und schloss mit einem Plus von +5,22 % bei 39,075 USD je Unze – nur knapp unter dem Wochenhoch. Damit markiert der Silberpreis das höchste Niveau seit über 13 Jahren, was die starke Nachfrage nach Sachwerten in einem zunehmend politisch getriebenen Umfeld unterstreicht.