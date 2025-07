Carsten Stork EUR/USD – Rücksetzer durch neue Zollrhetorik - Jetzt kaufen? Der EUR/USD beendete die vergangene Handelswoche mit einem Rückgang von –0,76 % und schloss am Freitag bei 1,16895. Auslöser der Schwäche war vor allem die neuerliche Eskalation der US-Handelspolitik: US-Präsident Donald Trump kündigte eine breite Zollerhöhung an – 35 % auf kanadische Importe, 15–20 % auf viele andere Länder, inklusive einem angedrohten Schreiben an die EU. Diese Entwicklung hat nicht nur Druck auf den Euro ausgeübt, sondern weltweit die Risikoaversion erhöht – was dem US-Dollar als sicherem Hafen kurzfristig zugutekam.