Carsten Stork Arabica-Kaffee stabilisiert sich – Erntefortschritte bringt Ruhe rein Der Arabica Coffee Future an der ICE US beendete die vergangene Handelswoche nahezu unverändert mit einem leichten Plus von +0,10 % bei 287,80 US-Cents pro Pfund. Damit hält sich der Kontrakt nach der jüngsten Aufwärtsbewegung auf hohem Niveau und erreichte zwischenzeitlich mit über 2,90 USD das höchste Preisniveau seit dem 2. Juli.