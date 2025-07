Delta Air Lines überrascht mit starken Quartalszahlen – Aktie steigt um 14%

Im zweiten Quartal erzielte Delta einen bereinigten Gewinn von 2,10 US-Dollar pro Aktie, was die Analystenschätzungen von 2,06 US-Dollar übertraf. Die Airline erwartet, dass die Branche ihre Kapazitäten besser an die Nachfrage anpassen kann, was den Preisdruck verringert und mehr Spielraum bei der Preisgestaltung schafft. Dies führte zu einem Kursanstieg der Delta-Aktie um fast 14 Prozent im vorbörslichen Handel, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem besten Weg ist, ihre bisherigen Verluste in diesem Jahr auszugleichen.

Delta Air Lines hat am Donnerstag als erste große US-Airline ihre Quartalszahlen veröffentlicht und dabei positive Nachrichten präsentiert, die das Vertrauen der Investoren stärken. Nach einem turbulenten ersten Halbjahr, geprägt von Unfällen, Störungen im Flugverkehr und wirtschaftlicher Unsicherheit, zeigt sich die Lage nun stabiler. CEO Ed Bastian betont, dass die Menschen beginnen, die zukünftige Entwicklung besser zu verstehen, was ihnen Planungssicherheit für Reisen und Investitionen gibt.

Die Nachfrage nach Reisen stabilisiert sich, obwohl die Passagierzahlen in den USA laut Regierungsdaten noch hinter dem Vorjahr zurückbleiben, was zu einem Rückgang der Flugticketpreise führt. Für das laufende Quartal rechnet Delta mit einem bereinigten Gewinn von 1,25 bis 1,75 US-Dollar pro Aktie, was über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 1,31 US-Dollar liegt. Für das gesamte Jahr erwartet das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 5,25 bis 6,25 US-Dollar pro Aktie, während Analysten im Schnitt mit 5,39 US-Dollar rechnen, was am unteren Ende der Spanne liegt.

Die positive Entwicklung wird auch durch die Erholung der Ticketnachfrage unterstützt, nachdem Delta im April seine Gewinnprognose für 2025 aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Zollkonflikt zurückgezogen hatte. Bastian äußert sich optimistisch und rechnet nun mit einem bereinigten Gewinn von 5,25 bis 6,25 US-Dollar je Aktie für 2025. Diese Prognose wurde am Finanzmarkt mit einem Kurssprung belohnt, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung von Delta Air Lines stärkt.

Insgesamt zeigt Delta Air Lines, dass sie in der Lage ist, sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen und das Vertrauen der Verbraucher zurückzugewinnen, was sich positiv auf die Aktienkurse auswirkt.

Die Delta Air Lines (DE) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 56,65USD auf NYSE (12. Juli 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.