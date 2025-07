Zollängste und DAX-Rekord: Anleger blicken nervös auf die Märkte!

Die Zölle, die bereits gegen Brasilien verhängt wurden, zeigen, dass innenpolitische Entwicklungen in den USA als Rechtfertigung für Zollerhöhungen ausreichen. Im schlimmsten Fall könnten die Verhandlungen als bloße Show entlarvt werden, um letztlich doch hohe Zölle zu erheben. Trump hat die bereits akzeptierten Zölle von zehn auf möglicherweise 15 oder 20 Prozent angehoben, was unerwartet kommt und die Märkte verunsichert.

In der ersten Wochenhälfte sorgte ein neuer DAX-Rekord für Optimismus unter den Anlegern, doch vor dem Wochenende schwenkten die Stimmung und die Ängste vor möglichen Zollüberraschungen nahmen zu. Trotz der Verhandlungen zwischen Kanada und den USA muss Kanada nun höhere Zölle akzeptieren, was auch Europa drohen könnte. US-Präsident Trump hat klargemacht, dass kanadische Unternehmen in den USA produzieren müssen, um die hohen Zölle zu umgehen. Die Verhandlungen scheinen weitgehend fruchtlos gewesen zu sein, was Besorgnis auslöst. Trump nennt Fentanyl als Hauptgrund für die Zollerhöhungen, lässt jedoch durchblicken, dass es viele weitere Gründe gibt, diese Maßnahmen zu rechtfertigen.

Die Risikoneigung der Anleger könnte vor dem Wochenende begrenzt bleiben, da viele nicht bereit sind, neue Positionen einzugehen, nur um am Montag mit Kursverlusten konfrontiert zu werden. Der DAX gab am Freitag leicht nach, nachdem er am Donnerstag einen Rekordstand erreicht hatte. Trotz der Unsicherheiten bleibt die Hoffnung auf eine positive Berichtssaison, die am Dienstag mit der Bilanz von J.P. Morgan beginnt.

Die Märkte haben die hohe Resilienz der Konjunktur und die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen zur Kenntnis genommen, was zu einer positiven Erwartungshaltung führt. Allerdings könnte eine schwache Berichtssaison oder negative Wirtschaftsdaten die Stimmung schnell kippen und zu einem Rückgang der Kurse führen, ähnlich wie im April.

Im Wirecard-Prozess zeigen sich Anzeichen für eine mögliche Verurteilung des ehemaligen Vorstandschefs Markus Braun. Das Gericht hat wenig Glauben an seine Verteidigung, dass er von Komplizen getäuscht wurde. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Braun in betrügerische Machenschaften verwickelt war, während er selbst seine Unschuld beteuert. Die Bewertung der Beweise wird entscheidend für das Urteil sein, da die 1,9 Milliarden Euro, die in der Bilanz fehlten, bis heute nicht gefunden wurden.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 24.208PKT auf L&S Exchange (11. Juli 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.