Deutsche Telekom: Analysten senken Kursziele, bleiben aber optimistisch!

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Deutsche Telekom von 36,20 Euro auf 35,40 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" beibehalten. Analyst Polo Tang erwartet, dass die Bonner im kommenden Quartal durchwachsene Zahlen präsentieren werden. Während die US-Tochter T-Mobile US am 23. Juli positive Ergebnisse liefern sollte, rechnet Tang für die Konzernzahlen am 7. August mit schwächeren Kennzahlen aus Deutschland. Dennoch könnten die Ergebnisschätzungen (EPS) auf Konzernebene in den nächsten Quartalen um 5 bis 10 Prozent steigen, was auf das starke US-Geschäft und die geplanten milliardenschweren Infrastruktur-Investitionen in Deutschland zurückzuführen ist, die in den aktuellen Schätzungen noch nicht berücksichtigt sind.

Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die Deutsche Telekom von 43,50 Euro auf 43,00 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Die Aktien der Deutschen Telekom bleiben auf der "Analyst Focus List". Analyst Akhil Dattani begründet die Senkung des Kursziels mit währungsbedingten Anpassungen seiner Ergebnisschätzungen, zeigt sich jedoch optimistisch für das zweite Halbjahr. Die positiven Impulse resultieren aus den Zukäufen von T-Mobile US sowie der Unternehmenssteuerreform in Deutschland, die das Geschäftsklima verbessern könnten.

Zusätzlich gab die Deutsche Telekom bekannt, dass im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 4. und 11. Juli 2025 insgesamt 1.699.529 Aktien erworben wurden. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei etwa 30,82 Euro pro Aktie, was einen Gesamtbetrag von rund 52,38 Millionen Euro ergibt. Der Erwerb erfolgte über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine beauftragte Bank.

Insgesamt zeigen die aktuellen Einschätzungen der Analysten ein gemischtes Bild für die Deutsche Telekom. Während die kurzfristigen Aussichten durch die schwächeren deutschen Geschäftszahlen belastet sein könnten, bieten die positiven Entwicklungen im US-Markt und die strategischen Investitionen in Deutschland Potenzial für zukünftiges Wachstum. Die Analysten bleiben trotz der Anpassungen optimistisch und sehen die Aktie weiterhin als attraktiv an.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 30,62EUR auf Tradegate (11. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.