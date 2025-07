RTL Group: Aktienrückgang nach JPMorgan-Analyse – Chance oder Risiko?

Die Aktien der RTL Group erlebten am Donnerstag einen signifikanten Rückgang, nachdem die US-Bank JPMorgan ihre Einschätzung zur Übernahme von Sky Deutschland revidierte. Im frühen Handel fielen die RTL-Aktien um fast 8 Prozent und näherten sich damit ihrer 21-Tage-Linie. Von ihrem Jahreshoch von 37,90 Euro aus der Vorwoche bedeutet dies einen Rückgang von insgesamt 10 Prozent, bevor sich der Verlust auf etwa 4 Prozent reduzierte.

JPMorgan-Analyst Daniel Kerven senkte das Kursziel für die RTL-Aktien von 43 auf 40 Euro und stufte die Papiere von "Overweight" auf "Neutral" herab. In seiner Analyse äußerte Kerven Bedenken hinsichtlich der Integration von Sky Deutschland, die seiner Meinung nach RTL über Jahre hinweg belasten wird. Er bezeichnete RTL als "Geisel der Rechtevergabe", da das Unternehmen entweder alle drei bis vier Jahre höhere Preise zahlen oder die Rechte verlieren müsse. Die erhofften Einsparungen und Synergien könnten durch den intensiveren Wettbewerb entweder an die Verbraucher zurückgegeben oder in die Taschen von Rechteinhabern wie der Bundesliga fließen.