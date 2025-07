Ölpreise im Sturzflug: US-Zollpolitik und Nahost-Konflikte belasten!

Zusätzlich rücken geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten wieder in den Fokus der Investoren. Berichten zufolge hat die Huthi-Miliz ein Handelsschiff versenkt, was zu einer unbekannten Anzahl von Todesopfern führte. Diese Ereignisse könnten potenziell die Stabilität der Ölversorgung beeinträchtigen und somit die Preise weiter beeinflussen.

Am Donnerstag sind die Ölpreise deutlich gefallen, was auf die Unsicherheiten in der US-Zollpolitik zurückzuführen ist. Ein Barrel der Nordseesorte Brent-Öl zur Lieferung im September kostete zuletzt 68,86 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,34 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 1,55 Dollar auf 66,86 Dollar. Die unvorhersehbaren Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump, der kürzlich Zölle von 50 Prozent auf brasilianische Importe verhängt hat, tragen zur Verunsicherung am Rohölmarkt bei.

Parallel dazu diskutiert die Organisation der erdölexportierenden Länder (Opec+) über eine mögliche Pause bei den geplanten Fördermengenerhöhungen. Für August war bereits eine signifikante Erhöhung der Fördermenge beschlossen worden, und im September soll eine weitere folgen. Für Oktober wird jedoch eine Pause in den Erhöhungen in Betracht gezogen, was auf die aktuellen Marktentwicklungen und die Unsicherheiten hinweist.

Am Freitagmorgen stabilisierten sich die Ölpreise leicht. Brent-Öl kostete 68,72 US-Dollar, was einen Anstieg von acht Cent im Vergleich zum Vortag darstellt. Der Preis für WTI stieg um 14 Cent auf 66,71 Dollar. Trotz der leichten Stabilisierung bleibt die Marktstimmung angespannt, da die Entwicklungen in der US-Zollpolitik und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten weiterhin die Preise beeinflussen könnten.

Die Märkte beobachten auch genau, wie sich die Opec+ in der aktuellen Situation positioniert. Die Diskussionen über eine mögliche Pause bei den Fördermengenerhöhungen könnten darauf hindeuten, dass die Organisation auf die volatile Marktlage reagiert und versucht, die Preise zu stabilisieren. In Anbetracht der Unsicherheiten bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickeln wird.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 70,65USD auf Lang & Schwarz (12. Juli 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.