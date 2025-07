Tesla in Grünheide: Produktion stabil, trotz Rückgang der Neuzulassungen!

Tesla, der US-Elektroautobauer, hat in seinem Werk in Grünheide bei Berlin trotz eines signifikanten Rückgangs der Neuzulassungen in Deutschland keine Gefährdung von Arbeitsplätzen festgestellt. Laut einer Unternehmenssprecherin hat die Produktion nach einem erfolgreichen Hochlauf zu Beginn des Jahres wieder das Niveau vor der Produktumstellung erreicht, was etwa 5.000 Autos pro Woche entspricht. Dies bedeutet eine Jahresproduktion von rund 250.000 Fahrzeugen. Kurzarbeit oder Stellenabbau sind demnach nicht geplant, und das Werk beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter.

Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete Tesla in Deutschland einen Rückgang der Neuzulassungen um etwa 58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während der Markt für Elektroautos insgesamt wuchs. Trotz dieser Herausforderungen beliefert das Werk in Grünheide über 30 Märkte in Europa und Asien, was als strategischer Vorteil gilt, um Schwankungen abzufedern. Die IG Metall äußerte jedoch Besorgnis über die Unsicherheit in der Belegschaft, da trotz der hohen Produktionszahlen eine Imagekrise und Absatzflaute herrschen. Tesla wies diese Bedenken zurück und betonte, dass die Mitarbeiter sichere, unbefristete Arbeitsplätze hätten.