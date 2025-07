Nordex-Aktien auf Höhenflug: Neue Höchststände dank starker Auftragszahlen!

Die Aktien des Windenergieunternehmens Nordex verzeichnen am Donnerstagmorgen einen vielversprechenden Anstieg und nähern sich mit einem Kurs von fast 19 Euro einem neuen Höchststand auf der Handelsplattform Xetra, der zuletzt im Jahr 2021 erreicht wurde. Auf Tradegate setzen die Papiere ihren Aufwärtstrend fort und legen um 1,3 Prozent auf 18,96 Euro zu, gestützt durch positive Auftragszahlen aus dem zweiten Quartal. In diesem Zeitraum konnte Nordex ein Neugeschäft von 2,3 Gigawatt verzeichnen, was im Vergleich zu 1,3 Gigawatt im Vorjahr eine signifikante Steigerung darstellt. Die Verkaufspreise blieben mit durchschnittlich 0,97 Millionen Euro pro Megawatt nahezu stabil, was auf eine anhaltende Preisdisziplin in der Branche hinweist.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach der Veröffentlichung der Auftragszahlen beibehalten und ein Kursziel von 21 Euro festgelegt, was einer Kaufempfehlung ("Buy") entspricht. Analyst Constantin Hesse hebt hervor, dass die aktuellen Auftragszahlen etwa 15 Prozent über den Konsensschätzungen liegen. Diese positive Einschätzung wird durch den stabilen durchschnittlichen Verkaufspreis untermauert, der im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent gestiegen ist. Hesse deutet an, dass selbst die optimistischsten Investoren von den Ergebnissen überrascht sein könnten, was die Marktstimmung weiter anheizen könnte.

Die Entwicklung der Nordex-Aktien spiegelt die wachsende Nachfrage nach erneuerbaren Energien wider, insbesondere im Windsektor, der durch politische Unterstützung und steigendes Umweltbewusstsein an Bedeutung gewinnt. Analysten und Investoren zeigen sich optimistisch, dass Nordex von diesem Trend profitieren wird, insbesondere wenn das Unternehmen weiterhin in der Lage ist, seine Auftragslage zu verbessern und stabile Preise zu halten.

Insgesamt zeigt die aktuelle Marktentwicklung, dass Nordex gut positioniert ist, um von der zunehmenden Nachfrage nach nachhaltigen Energiequellen zu profitieren. Die Kombination aus steigenden Aufträgen und stabilen Preisen könnte dazu führen, dass die Aktie weiterhin an Wert gewinnt und möglicherweise neue Höchststände erreicht. Die nächsten Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, ob Nordex diese positive Dynamik aufrechterhalten kann.

